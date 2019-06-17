Минэнерго поддержало инициативу "Россетей" о дифференциации тарифов ФСК

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ в целом поддерживает инициативу группы "Россети" о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением входящей в группу "Россети - ФСК ЕЭС", для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. Об этом сообщил ТАСС представитель Минэнерго.

"Проблема перекрестного субсидирования обсуждается не первый год. В целях снижения негативных экономических последствий от наличия перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе, а также создания равных условий ведения бизнеса (крупного по отношению к малому и среднему) Минэнерго России предлагает дифференцировать тариф на услуги по передаче электрической энергии, оказываемых ПАО "ФСК ЕЭС", в зависимости от категории потребителей услуг. В целом Минэнерго России поддерживает инициативу ПАО "Россети". Разногласия по подходам дальнейшей реализации будут рассматриваться в установленном порядке в правительстве РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Россети" предлагают выровнять тарифы на передачу электроэнергии в РФ, повысив тариф ФСК ЕЭС. Сейчас, по оценке "Россетей", доля сетевой составляющей в конечной цене на электрическую энергию потребителей ФСК ЕЭС составляет 15%, в то время как у потребителей территориальной сетевой организации, подключенных к распределительным сетям, - 42%.