Ингушрегионводоканал погасит долг перед "Россетями", передав им электросетевое имущество

МАГАС, 17 июня. /ТАСС/. Ингушрегионводоканал сможет передать свое электросетевое имущество "Россети Северный Кавказ" и таким образом погасить задолженность перед электроснабжающей компанией, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Ингушэнерго".

"Определена передача электросетевого имущества "Ингушрегионводоканала" на баланс энергокомпании, таким образом будет погашена часть существующей задолженности. Детали, условия и сроки соглашения уже прорабатываются. Компания-дебитор проведет полную инвентаризацию энергообъектов с их последующей оценкой", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, долг предприятия перед дочерней структурой "Россети Северный Кавказ" на 30 мая 2019 года составляет 372,7 млн рублей.

"Неплатежи предприятий ЖКХ ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей всей республики. Дефицит оборотных средств препятствует реконструкции сетей и реализации стратегически важных энергетических проектов. И мы твердо намерены продолжать добиваться возврата всех без исключения долгов", - передает пресс-служба слова директора филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" Адама Цечоева.