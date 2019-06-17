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Россия в апреле сократила вложения в американские госбумаги почти на $1,58 млрд

Их объем упал до $12,136 млрд
Здание министерства финансов США REUTERS/Brian Snyder
Описание
Здание министерства финансов США
© REUTERS/Brian Snyder

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Россия в апреле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $13,716 млрд до $12,136 млрд, следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США.

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При этом в апреле на долю долгосрочных облигаций пришлось 5,832 млрд по сравнению с 8,213 млрд в марте, а краткосрочных - 6,304 млрд по сравнению с 5,503 млрд.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле прошлого года вложения сократились с 96 млрд до 48,7 млрд, и затем в мае до 14,9 млрд.

Крупнейшими держателями госбумаг США являются Китай с $1,11 трлн и Япония с 1,06 трлн.

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