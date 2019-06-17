Депутаты Госдумы обсудят развитие цифровой экономики на площадке Сбербанка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным примут во вторник участие в семинаре "Новые технологии для экономики будущего" на площадке учрежденной Сбербанком школы программирования "Школа 21". Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В рамках семинара будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики и современных технологий, в том числе робототехники и искусственного интеллекта, а также необходимых изменений в сфере образования, в частности, подготовки IT-специалистов и повышения цифровой грамотности населения.

"Формирование законодательства в сфере цифровой экономики идет практически с нуля", - отметил спикер в преддверии дискуссии. По его словам, "цифровая экономика - это особая сфера, и депутатам необходимо повышать уровень знаний и знакомиться с передовыми достижениями".

Володин напомнил, что семинар пройдет в преддверии больших парламентских слушаний по цифровой экономике, которые состоятся в Госдуме 8 июля.

Инновационная школа

Автономная некоммерческая организация "Школа 21" - образовательная инициатива Сбербанка по подготовке специалистов в области информационных технологий. Она была создана совместно с инновационной французской школой программирования Ecole 42, основанной на методике "школы будущего".

Учебные кластеры школы в Северном административном округе столицы расположены в нескольких помещениях на двух этажах, где находятся 777 рабочих станций (компьютеров). Общая площадь школы - 5 тыс. кв. м. Первая волна студентов начала обучение в ноябре 2018 года, второй поток - в апреле текущего года. Всего в настоящее время здесь обучаются 940 студентов, и ежегодно "Школа 21" планирует выпускать тысячу новых специалистов в сфере программирования.

Учеба в школе бесплатна, она проходит по разным направлениям: "Алгоритмы", "Графика", "Мобильная разработка", "Компьютерная безопасность", "Робототехника", "Искусственный интеллект" и другие.

Планируется, что средняя продолжительность обучения студента составит от 2 до 3,5 лет, в курс также включены две стажировки в компаниях продолжительностью от полугода.

В "Школе 21" нет учителей, лекций или оценок, учащиеся работают индивидуально или в группах над IT-проектами в офлайн-формате с необходимостью личного присутствия в кампусе. При этом студенты могут заниматься в любое удобное для них время, так как школа открыта круглосуточно семь дней в неделю. Качество и полноту выполнения заданий, помимо автоматической проверки, проверяют друг у друга сами учащиеся с помощью и под контролем специальной IT-платформы.

Для поступления в "Школу 21" не требуются результаты ЕГЭ или диплом об образовании, к прохождению отбора допускаются любые граждане в возрасте от 18 лет (верхняя возрастная планка для поступления ранее была установлена на уровне 30 лет, но впоследствии от этого ограничения отказались).