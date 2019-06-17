Системы Visa и Mastercard будут работать в Венесуэле до середины марта 2020 года

КАРАКАС, 18 июня. /ТАСС/. Международные платежные системы Visa и Mastercard будут функционировать на территории Венесуэлы до 20 марта 2020 года. Об этом заявил глава Банка Венесуэлы Хосе Хавьер Моралес в интервью венесуэльскому государственному телевидению, которое опубликовано в понедельник.

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"Лицензия, которую Министерство финансов США выдало Visa и Mastercard для работы в Венесуэле, истекает 20 марта 2020 года. Мы не знаем, что будет дальше", - сказал он.

Экономист отметил, что с представителями платежных систем "ведутся переговоры". В конце мая портал Banca y Negocios сообщил, что Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы приступил к разработке национальной платежной системы и намерен отказаться от операций по картам Visa и Mastercard к концу января 2020 года.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов.