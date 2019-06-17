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СМИ: Boeing в первый день Ле-Бурже - 2019 не получил ни одного заказа на свою продукцию

По данным CNBC, конкурент компании Airbus подписал уже 123 контракта

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа на самолеты своего производства в первый день международного аэрокосмического салона Ле-Бурже - 2019, проходящего в пригороде Парижа. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC.

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По его данным, в руководстве авиастроительного концерна готовились к тому, что число заказов может снизиться на фоне двух авиакатастроф самолета Boeing 737 MAX. Однако сценарий, при котором за первый день авиасалона компании не поступило ни одного заказа на ее продукцию, "может быть хуже ожиданий". В то же время прямой конкурент Boeing - европейский концерн Airbus лишь за первые сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов и переоснащение уже находящихся в эксплуатации.

Глава Boeing Деннис Меленберг на фоне такого старта международного форума заявил телеканалу, что основной целью концерна в этом году является убедить потенциальных покупателей самолетов его производства в том, что компания успешно работает над тем, чтобы добиться разрешения на полеты 737 MAX. "Мы вернемся в небо, когда это будет безопасно, это для нас - самое главное", - приводит его слова CNBC.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Теги
СШАФранцияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAXАвиакосмический салон в Ле-Бурже - 2019
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