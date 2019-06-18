Власти Свердловской области считают услуги наиболее перспективной статьей экспорта в Китай

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Туристические и медицинские услуги, а также продукты питания являются наиболее перспективными направлениями экспорта Свердловской области в Китай. Об этом во вторник ТАСС в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине заявила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Китай для нас - стратегический партнер, особенно в сфере развития экспорта. Сегодня мы экспортируем в Китай металлы, изделия из них, продукцию машиностроения, деревопереработки, химическую продукцию", - сказала она. "Среди наиболее перспективных направлений мы видим экспорт услуг - медицинских, туристических, - уточнила министр. - Также экспорт пищевой продукции, который вызывает со стороны Китая большой интерес".

По словам Казаковой, "сегодня у Свердловской области подготовлен целый ряд комплексных предложений [для китайской стороны]". "Это продукция птицеводства, молочная продукция, мороженое. У нас открыто представительство Екатеринбургского хладокомбината здесь, в Китае, и продукция пользуется огромным спросом и успехом", - пояснила глава министерства.

По итогам 2018 года товарооборот Свердловской области и КНР увеличился на 60%, до $2,1 млрд. Как сообщили власти российского региона, значительный прирост обеспечен наращиванием экспорта в Китай.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.