Число экспортеров Калужской области в Китай за год увеличилось до 350 предприятий

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Количество предприятий Калужской области, экспортирующих товары и услуги в Китай, за последний год увеличилось до 350 компаний. Об этом ТАСС во вторник в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине сообщил генеральный директор "Агентства развития бизнеса" Калужской области Стефан Перевалов.

"Потенциал развития экспорта [Калужской области в КНР] огромен, за последний год количество экспортеров возросло на 90, - сказал Перевалов. - У нас 350 экспортеров, 90 из них появились в течение последнего года".

По словам генерального директора "Агентства развития бизнеса" Калужской области, "многие компании области в последнее время активно интересуются Китаем". "Среди новых экспортеров, появившихся в течение прошлого года, предприятия пищевой промышленности, наукоемкие, инновационные предприятия, обрабатывающая промышленность, сырьевая, в том числе древесина", - добавил Перевалов.

Он также выразил надежду на то, что "участие в VI Российско-китайского ЭКСПО позволит компаниям из Калужской области нащупать новые направления развития на рынке КНР".

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.