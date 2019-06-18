Число безработных предпенсионеров в I квартале 2019 года составило 113 тыс. человек

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Порядка 113 тыс. российских граждан предпенсионного возраста, по данным за I квартал 2019 года, официально числятся безработными в службах занятости. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

"По состоянию на 1 апреля в службах занятости населения в качестве безработных зарегистрированы 113,1 тыс. граждан предпенсионного возраста", - уточнили в ведомстве. По последним данным Минтруда, общая численность безработных составила на прошлой неделе 764 тыс. человек.

Заместитель руководителя Роструда Денис Васильев ранее сообщил ТАСС, что порядка 33 тыс. граждан предпенсионного возраста получают пособие по безработице, которое составляет 11280 рублей.

Он добавил, что с этого года в России запущена программа переобучения предпенсионнеров. На эти цели из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей. До конца года планируется переобучить порядка 75 тыс. человек, около 12 тыс. граждан уже начали свое обучение. Безработным предпенсионерам в период учебы выплачивается стипендия в размере 11280 рублей. Сегодня около 2-3 тыс. граждан получают этот вид стипендии, уточнил Васильев.

В России с этого года началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и до 65 лет - для мужчин. Согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста.