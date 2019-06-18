Проект трансграничной агломерации Благовещенск - Хэйхэ представили на Экспо в Харбине

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Проект трансграничной агломерации, объединяющей территории города Благовещенска и Благовещенского района (Амурская область России) и города Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян КНР), представлен на VI Экспо в Харбине.

"Проект трансграничной агломерации включает в себя своеобразное международное объединение. То есть мы, город Благовещенск, и город Хэйхэ - это города-соседи, города-побратимы, города, имеющие очень долгую историю сотрудничества. Проект свяжет между собой все наши большие строительные программы, он включает в себя транспортно-логистические комплексы Китая и России, международный аэропорт Игнатьево, пункт международного обмена, мосты через реки Зея и Амур", - сообщила ТАСС специалист международного отдела администрации Благовещенска Ирина Петрова.

Согласно информации на стенде, реализация проекта позволит сформировать единую транспортную инфраструктуру. Например, покрыть расстояние между двумя международными аэропортами (41 км) - Игнатьево и Айхуэй - станет возможным за 1,5 часа, а строительство канатной дороги через реку Амур позволит преодолевать границу между РФ и КНР за пять минут. "Есть проект канатной дороги, она ищет своего инвестора, в ближайший год-два у нас уже будет международное канатное сообщение. Сейчас там есть таможенный переход, по которому можно пройти на судах, но с появлением канатной дороги время прохождения сократится", - пояснила Петрова.

Проект также включает в себя создание торговых и игровых зон, в частности - торгово-развлекательного центра на острове Большой Хэйхэ и развлекательной зоны с элементами игровой на намывной территории "Золотая миля". Кроме того, инвесторам из Китая будет предоставлена возможность беспошлинного и безналогового режима свободной таможенной зоны Свободного порта Владивосток, а российским компаниям - работа в свободной экономической зоне Хэйхэ.

Предполагается, что реализация этого совместного проекта администрации города Благовещенска, администрации Благовещенского района и народного правительства города Хэйхэ позволит к 2050 году увеличить оборот розничной торговли со 105 млрд рублей до 422 млрд, приведет к росту турпотока с 880 тыс. до 5 млн человек в год, позволит вдвое увеличить численность населения агломерации, а валовой муниципальный продукт - почти в 3 раза.

Об Экспо в Харбине

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.