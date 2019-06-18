Хайнань модернизирует инфраструктуру Боао к 20-й годовщине экономического форума

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Власти южного китайского острова Хайнань приступают к модернизации инфраструктуры небольшого городка Боао, в котором ежегодно весной проходит международный экономический форум. По данным местных властей, масштабные работы проводятся в преддверии 20-й годовщины этого мероприятия.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте провинциальной администрации, к марту 2020 года будет заново отстроено здание международного конгресс-холла, появятся новые гостиницы, парки, магазины беспошлинной торговли. В соответствии с планом также планируется усовершенствовать местный аэропорт.

В то же время, как заявил в ходе инспекции губернатор Шэнь Сяомин, "необходимо жестко контролировать градостроительные работы, при осуществлении которых следует самым тщательным образом планировать пространство под застройку, заботиться о внешнем облике строений, не затевать мероприятий, предполагающих масштабный снос уже существующих зданий и возведение новых", - подчеркнул он.

Среди главных задач, обозначенных губернатором, создание идеальных условий для того, чтобы Боао мог оперативно принимать многочисленные иностранные правительственные делегации, прибытие и размещение которых было бы максимально комфортным.

Из истории форума

Азиатский экономический форум (АЭФ) в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных международных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. Форум проводится с 2001 года, как правило весной, вскоре после главного ежегодного политического события КНР - "двух сессий": Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и Всекитайского совета народных представителей, на которых вносятся коррективы в государственную стратегию развития.

Правительство страны уделяет АЭФ большое внимание, поскольку он способствует активизации международных контактов Пекина, решению ряда злободневных проблем, усилению роли КНР на международной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайским правительством. Как отметил министр иностранных дел страны Ван И, это регулярное комплексное мероприятие "стало важным мостом, соединяющим Китай с внешним миром".

Особо пристальное внимание мировой общественности форум привлек в апреле 2018 года, когда на церемонию открытия прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая на АЭФ, он впервые изложил ряд важных положений национальной политики КНР, касающихся нового этапа в проведении рыночных реформ, структурных преобразований и усилении открытости страны.