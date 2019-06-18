ТАНТК им. Бериева планирует начать поставки самолетов-амфибий в США в 2020 году

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г. М. Бериева планирует начать поставки самолетов-амфибий Бе-200 в США в 2020 году. Об этом журналистам в рамках авиасалона в Ле-Бурже сообщил во вторник гендиректор ТАНТК им Г.М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Юрий Грудинин.

В прошлом году ТАНТК и Seaplane Global Air Services подписали контракт на поставку 10 самолетов-амфибий Бе-200ЧС.

"Мы договорились, у нас подписаны документы, [регламентирующие начало поставок через] 15 месяцев с момента начала финансирования. Я думаю, что финансирование - в сентябре месяце, мы все вопросы закроем", - сказал Грудинин.

О самолете

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров. Помимо базового Бе-200, существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.

ТАНТК имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в ОАК. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.