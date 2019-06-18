ОАК планирует начать поставки самолетов-амфибий Бе-200 в Чили в 2020 году

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Самолеты-амфибии Бе-200 планируется начать поставлять в Чили в 2020 году. Об этом журналистам в рамках авиасалона в Ле-Бурже сообщил во вторник гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Юрий Грудинин.

"Мы сегодня подписали с чилийцами [договор] на плюс два самолета [к контракту]. Мы озвучивали, что у нас был контракт на пять самолетов, сейчас по их просьбе добавили еще два самолета", - пояснил Грудинин. Он добавил, что поставки планируется начать в 2020 году.

"В следующем году мы обязательно поставим", - сказал он.

Он добавил, что также на финальной стадии находятся переговоры по поставкам с рядом стран Юго-Восточной Азии. Более того, в Латинской Америке у Бе-200 три потенциальных заказчика.

ТАНТК имени Г. М. Бериева подписал контракт на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили в сентябре прошлого года.

О самолете

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров. Помимо базового Бе-200, существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.

ТАНТК имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в ОАК. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.