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Трутнев поручил "Алросе" проработать новую политику сбыта алмазов

МУМБАИ, 18 июня. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил компании "Алроса" в течение месяца проработать новую политику сбыта алмазного сырья, которая, по его словам, может быть различной на внутреннем и внешнем рынках.

"Алроса" здесь присутствует. Они сколько угодно могут спорить со мной, не соглашаться, но им все равно, так или иначе придется изменять политику продаж в связи с тем, что происходит на рынке <…> Я считаю, что политика сбыта внутри страны и политика сбыта на экспорт сырых камней может быть разной. И считайте это уже поручением. В течение месяца, пожалуйста, доложите мне", - сказал он.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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