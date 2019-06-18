Кабмин внес в Госдуму законопроект о либерализации ограничений во внешнеторговых расчетах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о либерализации ряда ограничений во внешнеторговых расчетах. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории России, и репатриации денежных средств" подготовлен Минфином России в соответствии с федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В пояснительной записке отмечается, что проект документа направлен на создание правовой базы для расширения использования российской валюты во внешнеторговых расчетах, а также на закрепление за российским рублем статуса региональной валюты и средства международных расчетов с учетом складывающихся тенденций на мировом рынке.

Он предусматривает отмену с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. При этом в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым определена в российской валюте и условиями которых предусмотрена оплата в рублях, предусматривающих передачу резидентом нерезиденту относящихся к лесу и лесоматериалам товаров, требование о репатриации не отменяется. Преждевременность либерализации требования о репатриации по таким товарам обусловлена высокой степенью криминализации этой отрасли, что подтверждается выявленными таможенными органами нарушениями валютного законодательства по таким контрактам, отмечает правительство.

Кроме того, законопроект нацелен на либерализацию режима счетов резидентов, открытых в банках за пределами России. В частности, предусматривается отмена требования о представлении резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счету, открытому в банке за пределами России, в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ), участвующих в обмене финансовой информацией. Эта мера будет действовать в случае, если общая сумма зачисленных или списанных денежных средств на таком счету не превышает 600 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Некредитные финансовые организации, поднадзорные Банку России и открывшие счета в банках и других организациях финансового рынка за пределами России, должны будут предоставлять отчетность Банку России.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 13 июня 2019 года. Тогда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отмечал, что на данный момент экспортеры обязаны зачислять на счета в российских банках всю выручку в жестко определенные сроки, что зачастую создает дополнительные проблемы для бизнеса, требует затрат и осложняет работу с зарубежными партнерами.