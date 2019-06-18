МИД Эстонии предложил продлить санкции против России

ТАЛЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу по итогам прошедшего накануне в Люксембурге заседания Совета ЕС выступил за продление санкций против России. Об этом пресс-служба МИД заявила во вторник.

"Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал глав МИД стран ЕС продлить санкции против России на срок от шести до 12 месяцев, а также предложил расширить список лиц, на которых распространяются санкции", - указано в сообщении пресс-службы.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры в рамках политики непризнания Крыма - это один из трех санкционных пакетов ЕС против России, срок действия которых постоянно продлевается. Действие только этого пакета санкций продлевается раз в год, обычно это происходит в середине июня. Данные ограничительные меры не связаны с выполнением минских соглашений, никакой механизм отмены этих санкций в документах ЕС не прописан.

Два других санкционных пакета - это черный список юридических и физических лиц, которым запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе стран сообщества, и секторальные экономические санкции против государственных банков, предприятий нефтепромышленности и оборонного комплекса. Срок действия черного списка продлевают в марте и сентябре, секторальных санкций - в июле и январе. Отмену секторальных санкций в марте 2015 года саммит ЕС увязал с полным выполнением минских соглашений, при этом в последующие годы ЕС полностью игнорировал саботаж этих соглашений со стороны Киева.