Около 80 км муниципальных дорог отремонтируют в Сахалинской области до конца 2019 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Сахалинские власти планируют до конца 2019 года отремонтировать около 80 км дорог в муниципальных образованиях региона в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Планируется отремонтировать около 80 км муниципальных дорог. На сегодняшний день из общего числа отремонтировано 34%", - сообщил собеседник агентства.

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, сейчас протяженность дорог местного значения составляет 2620 км, из них 30% с твердым покрытием. Ремонту подлежат 197,7 км дорог местного значения. Эту работу планируется выполнить до 2021 года.

В 2019 году на ремонт муниципальных дорог выделена субсидия в размере более 1,5 млрд рублей, на строительство и реконструкцию - более 1,7 млрд рублей. Всего на ремонт и строительство дорог муниципальные образования Сахалинской области в ближайшие три года получат из регионального бюджета 9,8 млрд рублей вместо изначально заложенных 4,5 млрд рублей. Решение о выделении дополнительных средств было принято временно исполняющим обязанности губернатора региона Валерием Лимаренко в связи с просьбой глав муниципалитетов.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.