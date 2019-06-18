В России проведут эксперимент по маркировке шин

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке шин будет проведен в России с 20 июня по 30 ноября 2019 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

Уполномоченными на обеспечение проведения эксперимента федеральными ведомствами являются Минпромторг, Минкомсвязи, Роспотребнадзор, ФНС и ФТС.

В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях.

В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения обязательной маркировки табачной продукции 1 марта 2019 года, для обуви 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.