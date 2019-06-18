Председателя правления Swedbank в Эстонии отправили в отставку на фоне скандала

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правления филиала шведского банка Swedbank в Эстонии Роберт Китт и его финансовый директор Вайко Таммевяли отправлены в отставку на фоне скандала с подозрениями в отмывании денег. Об этом сообщается в пресс-релизе банка во вторник.

"Сегодняшнее решение является следствием продолжающегося внутреннего расследования. Мы полностью привержены эстонскому рынку и всем нашим сотрудникам, клиентам и другим заинтересованным сторонам. Эстония является одним из четырех внутренних рынков Swedbank", - отмечает в сообщении глава филиала Шарлот Элсниц.

Временно исполняющим обязанности председателя правления эстонского филиала станет главный специалист по рискам Олави Лепп.

Как сообщил 20 февраля телеканал SVT, один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4,2 млрд) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны со скандалом в Danske bank.

По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии. Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007-2015 годах. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на €7 млрд. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более $32,2 млн) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют "офшорным раем".