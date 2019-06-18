МЧС и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает МЧС России.

"Главными направлениями нашего сотрудничества мы видим повышение уровня социальной защищенности сотрудников МЧС России, а также обмен опытом в сфере развития искусственного интеллекта и робототехники", - привели слова Зиничева в пресс-службе.

Ранее замглавы МЧС Игорь Кобзев сообщил, что пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке. Планируется, что реализация этого пилотного проекта, в котором будут участвовать более 5 тыс. человек, начнется с 2020 года.