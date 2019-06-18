Суд обязал Valio заплатить €8 млн компенсации за нарушение правил конкуренции

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июня. /ТАСС/. Окружной суд Хельсинки обязал крупнейшего финского производителя молочных продуктов компанию Valio заплатить €8 млн компенсации другим предприятиям отрасли за нарушение правил конкуренции. Об этом компания сообщила во вторник.

"Valio обязали выплатить €8 млн кооперативам Maitokolmio и Maitomaa за ущерб, причиненный в 2010-2012 годах. Изначальным требованием истцов была сумма в 28 млн", - говорится в сообщении. В компании указали, что решение суда еще не вступило в силу и его можно оспорить в суде второй инстанции.

В январе четыре финских кооператива, которые объединяют производителей молочной продукции, подали в суд на Valio за нарушение правил конкуренции и потребовали взыскать с нее компенсацию в размере €43 млн. С двумя из них спор удалось уладить без решения суда.

Конфликт с малыми производителями молочной продукции начался, когда Valio с весны 2010 года значительно снизила цены на свое молоко. Тогда финское антимонопольное ведомство постановило, что компания использовала свои доминирующие позиции на рынке, в том числе для того, чтобы вытеснить главного конкурента - шведское предприятие Arla. Последнее потребовало от Valio через суд компенсацию убытков в размере почти €60 млн за нечестную конкуренцию.

Летом 2014 года финский суд по вопросам рыночных отношений применил к Valio санкции в связи с тем, что в 2010 и 2012 годах компания продавала молоко по заниженным ценам, чтобы вынудить шведского конкурента уйти с рынка Финляндии. В итоге на компанию был наложен один из самых крупных штрафов в истории страны. Концерн, контролирующий более 50% финского рынка молочных продуктов, был оштрафован на €70 млн. Осенью прошлого года Valio и Arla окончательно уладили спор по компенсациям, однако детали сделки не разглашаются.