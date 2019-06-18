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Газовый конфликт России и Украины

"Газпром": контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур. Об этом сообщил на пресс-конференции член правления, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", - сказал он.

"Без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта", - добавил он.

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