Utair планирует продать 50% в авиационно-сервисной компании UTG

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Авиационная группа Utair планирует продать 50% в сервисной компании UTG в рамках программы реструктуризации долга. Об этом говорится в сообщении компании. Более того, до конца недели компания планирует частично погасить проценты в размере 109,2 млн рублей по семилетним кредитам и займам и "без изменений произведет платежи по 12-летним обязательствам и лизинговому портфелю".

Utair обсудил с банками дальнейшие условия реструктуризации и поэтапно погасит проценты за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность. Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом", - приводятся в сообщении слова генерального директора Utair Андрея Мартиросова.

При этом отмечается, что перевозчик не намерен отказываться от профильных активов и гарантирует бесперебойные полеты.

Финансовые проблемы Utair

В 2015 году в ходе реструктуризации Utair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на семь и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей - в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен с 18,9 до 15,4 млрд рублей. Более того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 году Utair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций Utair отложить выплаты основной части долга по бумагам на тот же срок - 35 лет.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).