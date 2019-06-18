"Газпром" готов обсуждать мировое соглашение с "Нафтогазом" на честных условиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. "Газпром" готов обсуждать заключение мирового соглашения с "Нафтогазом Украины" на равноправных и четных условиях, но пока этого не произошло. Об этом сообщил член правления, начальник департамента российского холдинга Сергей Кузнец в ходе пресс-конференции.

"Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения", - сказал он.

Он напомнил, что предложение о заключении мирового соглашения было сделано "Газпромом" еще в январе 2019 года. "Алексей Борисович [Миллер] озвучивал, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам с чистого листа. Но украинская сторона упорно хочет поменять формат возможного мирового соглашения. Они говорят: "Нет, вот то решение, которое вынесено в нашу пользу, давайте оставим как есть, а вот наши будущие требования, давайте от них откажемся и заключим на их основе мировое соглашение", - сказал он.

Таким образом, "Нафтогаз" предлагает отказаться только от будущих исковых требований к "Газпрому". "Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха, который говорит: "Нам поровну прислали 10 апельсинов, свои восемь я уже съел", - отметил Кузнец.

В новость были внесены изменения (12:12 мск) - добавлена информация по тексту.