Не менее 870 рабочих мест создадут на двух площадках ТОР "Бурятия"

УЛАН-УДЭ, 18 июня. /ТАСС/. Якорные инвесторы создадут не менее 870 рабочих мест на двух площадках территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", распоряжение о создании которой накануне подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Как сообщил ТАСС во вторник директор управляющей компании "ТОР "Бурятия" (дочерняя компания Корпорации развития Дальнего Востока) Тимур Будаев, общий объем средств, вкладываемых двумя первыми инвесторами в ТОР, составит 6,3 млрд рублей.

"Одна из главных задача ТОР - экономическое и социальное развитие региона, создание рабочих мест в населенных пунктах региона. В результате работы двух площадок ТОР "Бурятия" - птицеводческого комплекса в Кабанском районе и таможенно-логистического терминала в Кяхтинском районе будет создано не менее 870 рабочих мест", - сказал он.

До конца 2019 года, по словам Будаева, в ТОР могут войти еще два проекта - по производству трехслойного картона на Селенгинском целлюлозно-картоном комбинате (ЦКК) и по строительству тепличного комплекса в Гусиноозерске. "Эти проекты одобрены в марте 2019 года на подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. По ним вопрос решится после внесения изменений в федеральный закон №473 "О территориях опережающего [социально-экономического] развития Российской Федерации", когда Минвостокразвития и Арктики будет дано право создавать ТОР в моногородах, ориентировочно это произойдет до конца 2019 года", - пояснил собеседник.

С учетом всех четырех проектов ТОР "Бурятия" создадут более 1,7 тыс. рабочих мест, общая сумма инвестиций по всем четырем проектам - порядка 25 млрд рублей. "Четыре проекта - это не окончательный список. В настоящее время мы работаем над рядом проектов, которые планируется дополнительно включить в ТОР, они касаются сферы туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности, промышленности строительных материалов", - добавил Будаев.

Он также отметил, что ТОР "Бурятия" будет презентована на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. "Площадки ТОР - точки экономического роста в республике, ее резидентами могут стать и иностранные инвесторы, на ВЭФ будем рассказывать потенциальным резидентам, в том числе иностранным, о преимуществах ТОР "Бурятия", - сказал Будаев.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.