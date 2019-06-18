Жителей Арктической зоны Якутии освободили от транспортного налога

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания Республики Саха (Якутия) единогласно приняли в окончательном чтении закон, который вносит изменения в налоговую политику региона в части предоставления льгот на транспортный налог жителям Арктических районов, сообщается во вторник на официальном сайте парламента республики.

"В целях создания условий для повышения комфортности проживания и стабилизации численности населения в Арктической зоне Якутии предлагается, начиная с налогового периода 2018 года и на бессрочный период, установить льготу в виде освобождения физлиц от уплаты транспортного налога", - говорится в опубликованном сообщении. В нем отмечается, что законодательная инициатива была внесена главой Якутии Айсеном Николаевым.

Как сообщается, от уплаты транспортного налога освобождаются физические лица, у которых зарегистрирован один легковой автомобиль либо мотоцикл отечественного производства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно и с годом выпуска до 1990 года. В случае, если на жителя одного из районов Арктической зоны Якутии зарегистрировано несколько транспортных средств, то льгота предоставляется на одно из них с наибольшей мощностью двигателя либо по выбору человека.

Общая сумма налоговых послаблений арктическим районам республики составит 34 млн рублей в год.

В состав Арктической зоны входят 13 муниципальных образований Якутии, в которых проживает 67,7 тыс. человек. Это семь процентов от всего населения республики.