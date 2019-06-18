Режим простоя на заводе "Тролза" в Саратовской области продлили до конца июня

САРАТОВ, 18 июня. /ТАСС/. Режим простоя на заводе по производству троллейбусов и электробусов "Тролза" в Саратовской области продлен до конца июня, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального министерства занятости труда и миграции.

Завод по производству троллейбусов и электробусов "Тролза" с 14 марта перешел на особый режим работы в связи с нехваткой оборотных средств после задержания гендиректора Ивана Котвицкого на месяц. Затем режим был продлен до 17 июня.

"Принято решение продлить режим простоя до 30 июня", - сказала собеседница агентства, уточнив, что, согласно Трудовому кодексу, время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты работника.

В пресс-службе также отметили, что на заводе открылся консультационный центр для работников.

"На территории ЗАО "Тролза" работает консультационный пункт, где работники предприятия могут получить юридические консультации в сфере занятости, а также информационные консультации о ситуации на рынке труда, ознакомиться с перечнем имеющихся вакансий по городу Энгельсу и городу Саратову", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что с каждым обратившимся будет проведена адресная работа, оказано максимальное содействие в трудоустройстве, бесплатном переобучении или повышении квалификации за счет службы занятости в случае необходимости.

Помощь в трудоустройстве и сохранении завода

Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерстве занятости, труда и миграции региона, на данный момент, в центр занятости населения Энгельса по вопросам постановки на учет в качестве безработных обратились уже 63 человека, уволенных с ЗАО "Тролза", при этом 28 из них являются пенсионерами.

"В соответствии с Трудовым кодексом работодатель выплачивает уволенным сотрудникам выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если уволенный работник не трудоустроился в течение двух месяцев, работодатель обязан осуществить вторую выплату среднего месячного заработка. При необходимости уволенные работники смогут пройти переобучение", - отметили в министерстве.

По данным Министерства промышленности и энергетики Саратовской области, на заводе ведется работа по оздоровлению финансово-экономической ситуации. "Идет поиск эффективного инвестора и собственника, предприятию оказывается содействие в исполнении действующих контрактов и привлечении новых заказов. Ведется системная работа по привлечению заемных средств. Делается все возможное для возобновления производства", - рассказали в пресс-службе.

Котвицкий был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. По версии следствия, после выявления в ходе проверки на предприятии факта неуплаты налогов на 90 млн рублей директор и его подчиненный передали налоговому инспектору взятку в размере 2 млн рублей за снижение невыплаченной суммы. В отношении сотрудника налоговой инспекции возбуждено уголовное дело за получение взятки, в отношении сотрудников предприятия - за ее дачу.

"Тролза" - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в городе Энгельс Саратовской области. По данным предприятия, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на этом заводе. Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.

В новость внесены изменения (12:31 мск) - добавлен абзац "Помощь в трудоустройстве и сохранении завода".