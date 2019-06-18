Компания из Петербурга разработает проект рекультивации свалки ТКО в Нарьян-Маре

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компания "Размах ГП" из Санкт-Петербурга разработает проект рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в Нарьян-Маре, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.

"Подведены итоги торгов, в которых участвовали две организации. Проект должен быть разработан не позднее 1 мая 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Стоимость работ составит 9,8 млн рублей. Разработчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную и рабочую документацию и пройдет государственные экспертизы. Результаты позволят включить полигон в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

В проекте должны быть предусмотрены рекультивация свалочного тела полигона, сбор, очистка и предотвращение образования сточных вод и свалочного газа.

Свалка твердых и жидких бытовых отходов в Нарьян-Маре была открыта в 1960 году, она расположена в 3,5 км от города, общая площадь отчуждения составляет порядка 16 га. За время эксплуатации на свалке было размещено 502,5 тыс. куб. м отходов, которые неравномерно расположены на площади полигона. Средняя высота их слоя составляет более 7,5 метров. Основные виды вывозимых отходов - бытовые, промышленные и строительные четвертого-пятого классов опасности.

Ненецкий автономный округ переходит на новую систему обращения с отходами с 1 января 2020 года. В мае 2018 года в округе прошел конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО, победителем стала компания "ТрансДорПроект" из Архангельска. В установленные сроки компания не смогла представить экономически обоснованный тариф и не выполнила своих обязательств, соглашение с ней было расторгнуто в декабре 2018 года.