К системе мгновенных переводов Сбербанка присоединился первый сотовый оператор

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Оператор связи МТС присоединился к системе мгновенных переводов по номеру телефона Сбербанка. Теперь денежный перевод на карту Сбербанка можно осуществить в салонах сети МТС, сообщается в совместном пресс-релизе Сбербанка и МТС.

"Сбербанк и Группа компаний МТС объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка в салонах розничной сети МТС по всей России. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Проект реализован на технологической платформе ПАО "МТС-Банк", подконтрольного оператору связи ПАО "МТС", - говорится в пресс-релизе.

Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная сумма перевода через кассу - 100 тыс. рублей, максимальная сумма перевода через терминал - 15 тыс. рублей. Комиссия при переводах через кассу составляет 1,5% - минимум 50 рублей, максимум - 1 тыс. рублей, комиссия при переводе через терминал - 2,99%.

Чтобы осуществить перевод на карту Сбербанка, достаточно знать привязанный к карте получателя номер телефона. Для совершения транзакции через кассу необходимо предъявить паспорт. Перевод денежных средств через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз обратится в кассу и пройдет идентификацию.

Как отмечается в пресс-релизе, группа компаний МТС стала шестым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к экосистеме мгновенных переводов по номеру мобильного телефона присоединились такие партнеры Сбербанка, как "Тинькофф Банк", "Совкомбанк", сети салонов "Связной" и "Евросеть", WebMoney.