ФАС выступила против резкого роста энерготарифов для любых категорий потребителей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России категорически не приемлет резкий рост тарифов в электроэнергетике, который предполагается в рамках предложения группы "Россети" выравнять тарифы на передачу по магистральным сетям ФСК ЕЭС с более высокими тарифами распределительных сетей. Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев.

"ФАС считает категорически неприемлемым резкий рост тарифов для любых категорий потребителей. Безусловно, антимонопольное ведомство при принятии решений руководствуется ориентиром, который был дан председателем правительства Российской Федерации, а именно - изменение тарифов не выше темпов инфляции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Россети" предлагают выровнять тарифы на передачу электроэнергии в РФ, повысив тариф ФСК ЕЭС. Сейчас, по оценке "Россетей", доля сетевой составляющей в конечной цене на электрическую энергию потребителей ФСК ЕЭС составляет 15%, в то время как у потребителей территориальной сетевой организации, подключенных к распределительным сетям, - 42%. Тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям значительно ниже в сравнении с тарифом распредсетей, в том числе и потому, что в тариф ФСК ЕЭС не включены надбавки, которые платят промышленные потребители для снижения нагрузки с населения и объектов социальной сферы (перекрестное субсидирование). Это, по мнению "Россетей", создает дискриминационные условия для ведения бизнеса потребителям, не имеющим прямых договоров поставок электроэнергии с ФСК ЕЭС.

Королев отмечает, что считает более сбалансированными реализованные за последние четыре года меры в сфере тарифного регулирования, которые заключались в поэтапном изменении тарифов ФСК ЕЭС темпом выше тарифов распределительного сетевого комплекса.

Ранее представитель пресс-службы Минэнерго РФ сообщил ТАСС, что ведомство в целом поддерживает инициативу группы "Россети" о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением входящей в группу "Россети - ФСК ЕЭС".