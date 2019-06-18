Рост выдачи новых кредитных карт в России в мае практически прекратился

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рост выдачи новых кредитных карт в мае практически прекратился и составил 913,9 тыс. (рост на 0,5%) против показателя в мае 2018 года, когда было выдано 909,7 тыс. карт. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с показателем апреля 2019 года в мае текущего года зафиксировано падение выдачи новых кредитных карт - на 14,6%.

"В мае 2019 года количество выдаваемых новых кредитных карт практически не выросло по сравнению с маем 2018 года, - приводит пресс-служба НБКИ слова гендиректора бюро Александра Викулина. - При этом, стоит отметить, что сегмент кредитных карт является наиболее динамичным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет его технологичности и удобства. Банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т. д.)".

В мае 2019 года самое большое количество новых выданных карт в регионах РФ зафиксировано в Москве (57 тыс.), Московской области (45,5 тыс.), Краснодарском крае (36,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (34 тыс.). В то же время самый заметный рост выдачи новых кредитных карт в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) наблюдался в Ханты-Мансийском АО (+22,4%), Республике Крым (+17,7%), Удмуртской Республике (+10,1%) и Санкт-Петербурге (+7,4%).

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении.

ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.

В частности, Банк России ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН). Предполагается, что с 1 октября банки будут должны рассчитывать ПДН при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Такие меры приняты ради недопущения "пузыря" на рынке необеспеченного потребкредитования, поясняли в ЦБ.