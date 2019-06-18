Продано! Sotheby's станет частной компанией. Что изменится для арт-рынка

"Давно пора" — так говорят эксперты, комментируя объявленную аукционным домом сделку и его последующий уход с биржи

Рынок предметов искусства, как правило, привлекает внимание рекордной стоимостью шедевров, редко — перформансами с уничтожением картин на аукционе. Но в понедельник, 17 июня, аукционный дом Sotheby's объявил, что будет продан за $3,7 млрд. Компания переходит в частные руки — ее купила BidFair USA, принадлежащая предпринимателю Патрику Драи. Покупка по двойной цене

Акционеры Sotheby's получат по $57 за акцию — это на 61% выше котировок на закрытие торгов 14 июня и на 56% больше средней цены за последний месяц. После завершения сделки компания превратится из публичной в частную, то есть ее акции больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, как это было последний 31 год. Пока сделку одобрил совет директоров, теперь это должны сделать акционеры и регуляторные органы. Закрытие ожидается в четвертом квартале этого года. "После более чем 30 лет в качестве публичной компании пришло время вернуть Sotheby's в частные руки, чтобы продолжить путь к росту и успеху", — заявил председатель совета директоров Доменико де Соле. Повести аукционный дом по этому пути должен будет Патрик Драи — основатель и владелец телекоммуникационной компании Altice, созданной в 2001 году. Она работает во Франции, Португалии, Израиле и странах Карибского бассейна, в США действует в 21 штате и обслуживает всего около 30 млн клиентов. Сам предприниматель занимает восьмое место в рейтинге богатейших французских миллиардеров по версии Forbes. При составлении рейтинга журнал оценил его состояние в $7,7 млрд. По данным источников, знакомых с ходом сделки, миллиардер потратит на покупку $1,5 млрд собственных денег, а для оставшейся части привлечет финансирование — от конгломерата BNP Paribas, который вместе с Morgan Stanley консультирует BidFair. Драи поблагодарил совет директоров Sotheby's за поддержку его предложения о покупке и отметил, что для него это большая честь. По его словам, Sotheby's — это один из самых элегантных и амбициозных брендов в мире. "Как давний клиент и поклонник компании, я приобретаю Sotheby's со своей семьей", — подчеркнул предприниматель. Имиджевое приобретение

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Sotheby's, впрочем, не типичная покупка для Патрика Драи, известного в финансовом мире благодаря сделкам с высокой долей заемных средств и агрессивным сокращением расходов, отметили в The Wall Street Journal. В мире искусства его знают не так хорошо, хотя в его коллекции есть работы Пабло Пикассо и Анри Матисса. Так что это скорее имиджевое приобретение. Кроме того, последние пару лет были очень удачными для рынка искусства, который восстановился после затишья, спровоцированного спадом на финансовых рынках, пишет The Financial Times. Таким образом оба крупнейших британских и мировых аукционных дома — Sotheby's и его конкурент Christie's, доминирующие на рынке предметов искусства и коллекционирования, окажутся под руководством французских миллиардеров. Christie's с 1998 года принадлежит инвестиционной компании Artemis магната Франсуа-Анри Пино. А его холдинг Kering производит предметы роскоши и буквально возродил такие бренды, как Gucci и Yves Saint Laurent. Эксперты уже видят в действиях Драи попытку угнаться за Пино. "Лучше быть в частных руках"

"Эти аукционные дома на самом деле не предназначены для того, чтобы быть публичными компаниями, — для них лучше быть в частных руках. В противном случае рентабельность торгующейся на бирже аукционной компании чрезвычайно изменчива", — отметил владелец галереи Applicat-Prazan Франк Празан, в свое время руководивший французским отделением Christie's. А бывший экс-руководитель Christie's и исполнительный директор Fine Art Group Филип Хоффман считает, что Sotheby's давно пора было стать частной компанией. Ведь той же Christie's этот статус давал существенное преимущество — будучи частной, компания не обязана раскрывать свои финансовые показатели, которые могли бы негативно повлиять на ее способность заключать сделки. А вот Sotheby's как публичная компания была вынуждена обосновывать каждое деловое решение и каждый квартал объяснять акционерам колебания рынка. Гибкость — вот чего не хватало Sotheby's, пишет The New York Times. Результаты — хорошие, но недостаточно В 2018 году и Sotheby's, и Christie's показали хорошие результаты на фоне всплеска продаж, но Sotheby's все же уступила позиции конкуренту. В прошлом году компания заработала на продажах $6,4 млрд (рост +16% по сравнению с 2017 годом), а прибыль аукционного дома при этом составила $108,6 млн — на 8,6% меньше, чем годом ранее. В первом квартале 2019 года компания сообщила об убытках на $7,1 млн.

Christie's же в 2018 году продала предметов искусства и коллекционирования на $7 млрд — на 6% больше, чем в 2017 году. Но, несмотря на подъем на рынке, акции Sotheby's все равно падали — за последний год компания подешевела примерно на 40%. Одной из главных причин участники рынка называли скандал с российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Осенью 2018 года он потребовал от аукционного дома компенсацию на $380 млн — по его мнению, тот помогал арт-дилеру Иву Бувье продавать ему произведения искусства по завышенной цене. Почти все это падение бумаги компании отыграли за день — 17 июня их стоимость выросла на 58,6%. И хотя Sotheby's отставала от Christie's последние годы, у компании были и свои громкие взлеты. Например, в 2017 году аукционный дом продал картину Жан-Мишеля Баскини за рекордные для американских художников $110,5 млн, а буквально в мае текущего года "Стога" Моне ушли за рекордные для его полотен $110,7 млн.

Как изменится компания По мнению экспертов The Wall Street Journal, после покупки Sotheby's может сосредоточиться на развитии цифрового бизнеса — начиная от продаж в интернете (в том числе продаж более дешевых товаров) до улучшения коммуникации продавцов и покупателей. Всего в 2018 году аукционный дом продал онлайн 37% лотов — на $220,4 млн, это на 24% больше, чем годом ранее.

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Кроме того, превращение в частную компанию может оградить Sotheby's от циклических колебаний на рынке произведений искусства — коллекционеры совершают крупные покупки, когда экономика на подъеме, и сокращают их число при спадах. А вот специалисты Bloomberg считают, что превращение Sotheby's в частную компанию еще сильнее погрузит в тень внутреннюю работу аукционного рынка, который и так не отличается прозрачностью. Впрочем, в случае с аукционными домами инновации в борьбе за рыночную долю не играют большой роли, писал бывший директор отдела развития бизнеса аукционного дома Bonhmas в Северной Америке и основатель консалтингового агентства Pergamon Art Group Мартин Гаммон для The Art Newspaper. Набор услуг крупнейших игроков примерно одинаков, несмотря на их попытки убедить потенциальных клиентов в обратном. А источником большей части аукционного материала, по его словам, служат наследства, и именно за них и ведется основная борьба аукционной "дуополии". Выигрывает тот, кто предлагает более выгодные условия. А результат — рост премии покупателя (платы за организацию и проведение торгов). Потому что если компания уже получает процент с покупателя, то продавцу она может предложить минимальную комиссию. Так что Sotheby's и Christie's, считает Гаммон, и дальше будут использовать премию покупателя как возможность предлагать продавцам интересных наследий выгодные условия. А любому, кто захочет с ними конкурировать, придется предлагать сопоставимые тарифы.

Альтернативы все же есть В Forbes напомнили, что, впрочем, не только одними Sotheby's и Christie's жив аукционный рынок. Конечно, на них приходится его львиная доля — по оценкам за 2018 год, им принадлежит более 80% рынка произведений, стоимость каждого из которых свыше $1 млн.

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Но если цель не покупка конкретного шедевра, а качественные и редкие предметы, то поискать их можно и на локальных аукционах. Например, во Франции коллекционеров интересуют вина и искусство конца XIX — начала XX века, в Германии — предметы югендштиля (модерн), стиля бидермайер и произведения участников сецессионов, в Китае доминантой остается национальное искусство, так же как в Японии и Индии. Африканский рынок очень неоднородный и предлагает предметы от первобытного до арабского и колониального искусства, а США традиционно остаются абсолютным лидером с оборотом до 40% от мирового и т.д.