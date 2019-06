Продано! Sotheby's станет частной компанией. Что изменится для арт-рынка

Sotheby's, впрочем, не типичная покупка для Патрика Драи, известного в финансовом мире благодаря сделкам с высокой долей заемных средств и агрессивным сокращением расходов, отметили в The Wall Street Journal. В мире искусства его знают не так хорошо, хотя в его коллекции есть работы Пабло Пикассо и Анри Матисса. Так что это скорее имиджевое приобретение. Кроме того, последние пару лет были очень удачными для рынка искусства, который восстановился после затишья, спровоцированного спадом на финансовых рынках, пишет The Financial Times.

Таким образом оба крупнейших британских и мировых аукционных дома — Sotheby's и его конкурент Christie's, доминирующие на рынке предметов искусства и коллекционирования, окажутся под руководством французских миллиардеров. Christie's с 1998 года принадлежит инвестиционной компании Artemis магната Франсуа-Анри Пино. А его холдинг Kering производит предметы роскоши и буквально возродил такие бренды, как Gucci и Yves Saint Laurent. Эксперты уже видят в действиях Драи попытку угнаться за Пино.

"Лучше быть в частных руках"