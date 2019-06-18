В кабмин направлен пакет инициатив о страховании зарплат в случае банкротства работодателя

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник направил в правительство для получения заключения пакет законопроектов, призванный защитить права граждан на оплату труда в случае банкротства работодателя. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В пакет вошли четыре законопроекта, включая проект базового закона об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы из-за банкротства нанимателя, а также поправки в Трудовой, Бюджетный и Налоговый кодексы.

Как пояснил журналистам сам автор, "финансирование расходов на выплату данного страхового обеспечения будет осуществляться за счет средств Фонда социального страхования РФ, формируемых от уплаты страховых взносов на этот новый вид обязательного социального страхования". "При этом тариф страховых взносов предлагается установить путем перераспределения действующих тарифов страховых взносов, подлежащих уплате работодателем. Т.е. увеличения общей суммы социальных отчислений не произойдет", - подчеркнул он. Тариф нового взноса составит 0,02%.

Согласно предложенным нормам, страховым случаем будет являться наличие задолженности работодателя по заработной плате перед работником по состоянию на день принятия судом любого решения по делу о банкротстве, включая решение о введении наблюдения, решения о введении реструктуризации долгов, о признании банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов.