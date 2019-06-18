Власти Крыма до 21 июня определятся с мерами поддержки аграриев, чьи посевы повредил град

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма до конца недели определят возможные меры поддержки сельхозпредприятий, понесшим ущерб от града, сообщил во вторник журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Из-за града, который прошел 5 июня, в Крыму повреждено 7,6 тыс. га, что составляет около 1,5% от площади всех посевов в республике.

"Заместитель председателя совета министров Юрий Михайлович Гоцанюк общается по моему поручению с руководителями предприятий, которые потеряли урожай. До пятницы дано поручение подготовить варианты по мерам поддержки тем, кто пострадал от града. Пока сумма не определена. Решения пока никакого не принято", - сказал он.

По словам Аксенова, наибольший ущерб у предприятия по выращиванию овощей "Крымтеплица" в Симферопольском районе. "Там все теплицы практически порушены, побиты кровли и так далее", - сказал глава республики.