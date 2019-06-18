Роскомнадзор заблокировал около 1,2 тыс. сайтов розничной продажи алкоголя

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. сайтов розничной продажи алкоголя заблокировали с июня 2018 года. Всего Роскомнадзор проверил 4,8 тыс. сайтов, сообщила пресс-служба ведомства.

"После уведомления владельцы 3,5 тыс. интернет-страниц самостоятельно ограничили доступ к такой информации. Доступ к 1,2 тыс. сайтам, которые отказались выполнить требования уполномоченного органа, заблокирован на территории России операторами связи. Всего меры принимаются в отношении 4,8 тыс. интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.

Основанием для включения в Единый реестр запрещенных сайтов является решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Новые требования начали действовать с 15 июня 2018.

Ограничение доступа к информации о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции осуществляется на основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".