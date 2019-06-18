"Эксперт РА" прогнозирует крах рынка инвестстрахования в 2019 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" ожидает падения рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в 2019 году на 50%. Такой прогноз озвучил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Алексей Янин на конференции по банкострахованию.

"Мы полагаем, что ИСЖ может просто рухнуть в два раза. С нами можно здесь не согласиться, это спорный вопрос, когда происходят такие радикальные изменения рынка, здесь можно легко ошибиться, но наше мнение таково", - сказал он.

Как следует из презентации Янина, причинами этого станет введение в апреле 2019 году требований ЦБ к продажам банками ИСЖ - банки обязаны раскрывать полную информацию клиентам об ИСЖ, в том числе, что инвестиционный доход не гарантируется, средства не застрахованы в АСВ, а деньги, вложенные в ИСЖ, невозможно забрать без потерь. Аналогичные стандарты были запущены в январе на уровне Всероссийского союза страховщиков.

"Регулятор занимается этим вопросом, страховое сообщество само вырабатывает стандарты продаж ИСЖ, и ситуация, когда люди считают, что они просто продлили депозит, она продолжаться бесконечно не могла, мы приходим к закономерному итогу", - сказал Янин. ИСЖ будет трансформироваться в продукты с небольшой, но фиксированной доходностью, считает он.

ИСЖ работает как страховка жизни, при этом единовременный взнос клиента - обычно это 300-500 тыс. рублей - инвестируется на фондовом рынке. В конце срока действия полиса (три-пять лет) клиент получает обратно гарантированно вложенную сумму, плюс возможный инвестдоход (но он не гарантирован и может быть равным нулю).

Как сообщалось ранее, рынок страхования жизни по итогам I квартала 2019 года впервые за 10 лет показал падение, снизившись на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 94,8 млрд рублей. Сборы по СЖ, которое было драйвером рынка, снизились на 26,1% и составили 46 млрд рублей. До I квартала 2019 года страхование жизни росло двузначными темпами - по итогам 2018 года рост составил 32,8%. В конце 2018 года ЦБ сообщил о массовых фактах некорректных продаж ИСЖ через банки, после чего ввел обязательные требования к продажам этого продукта.