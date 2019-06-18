Польская Orlen надеется получить от российских поставщиков нефти два вида компенсаций

ВАРШАВА, 18 июня. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen после ситуации с нефтепроводом "Дружба" надеется получить от российских поставщиков нефти два вида компенсаций: за невыполнение положений соглашения и понесенный ущерб. Об этом заявил во вторник журналистам председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек.

Компания уже обратилась к поставщикам с просьбой о компенсациях на основании положений договоров.

Вместе с тем, добавил Обайтек, все еще ведется подсчет потерь. "Часть той нефти была переработана, нам приходилось ее смешивать, используя стратегические запасы. Мы понесли определенный ущерб, в том числе связанный с работой нефтеперерабатывающего завода. Все это оценивается, и когда [этот процесс] завершится, мы обратимся к поставщикам по поводу компенсаций, потому что они признали за нами это право", - сказал он.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля. Нефть не поступала в республику по "Дружбе" 46 дней. Поставки были возобновлены 9 июня.