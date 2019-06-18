Госдума приняла во II чтении законопроект, уточняющий механизм налогообложения НПФ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект об уточнении механизма налогообложения деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Целью внесения изменений является приведение норм налогового регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов в соответствие с терминологией и требованиями закона "О негосударственных пенсионных фондах", говорится в пояснительной записке.

Изменения в пенсионное законодательство привели к изменению состава и перечня доходов и расходов НПФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль: теперь к доходам и расходам относится вознаграждения в виде постоянной части в течение налогового периода, расходы на постоянное и переменное вознаграждение управляющим компаниям и специализированному депозитарию, необходимые расходы специализированного депозитария, отчисления в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) и в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Налоговый кодекс РФ в действующей редакции предусматривает определение налоговой базы по налогу на прибыль в соответствии с порядком определения доходов и расходов фондов согласно ранее действовавшему закону об НПФ. Согласно новому закону, у НПФ другая структура доходов и расходов, кроме того, ежегодные отчисления в резерв по обязательному пенсионному страхованию ранее не участвовали в формировании базы по налогу на прибыль, так как осуществлялись за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений. Документом предлагается обеспечить соответствие состава и источников доходов и расходов для целей расчета налоговой базы по налогу на прибыль составу и источникам, закрепленным отраслевым законодательством.

Кроме того, законопроект дополняет НК РФ нормой, исключающей для НПФ возможность отнесения в состав расходов по налогу на прибыль суммы, направленные из собственных средств на восполнение пенсионных накоплений или пенсионных резервов в случае их уменьшения (недополучения дохода) в результате заключения сделок на условиях, отличных от наилучших доступных (в том числе соотношения риска и ожидаемой доходности) на момент заключения сделки.

Ко второму чтению законопроекта было одобрено пять поправок. В случае принятия документа он вступит в силу со дня официального опубликования.