{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Торговый дом с продукцией из Узбекистана и Ямала откроют в ЯНАО до конца июня

В торговом доме будут продавать узбекский шелк, хлопок, а также ямальскую оленину и дикоросы

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Торговый дом "Узбекситан - Ямал", где будет представлена узбекская и ямальская сельскохозяйственная продукция, откроется в Ямало-Ненецком автономном округе в июне. Об этом во вторник сообщила ТАСС директор ямальской агрокомпании "Ныда-Ресурс" Жанна Гусак в кулуарах российско-китайского Экспо в Харбине.

В апреле представители компании "Ныда-Ресурс" посетили Папский район Узбекистана, где подписали соглашение о намерениях сотрудничества с предприятием "Капитал-агро импекс". В частности, стороны договорились о создании торгового дома "Узбекистан - Ямал" с представительством в Тюмени.

"В конце июня мы открываем торговый дом "Узбекистан - Ямал" на Ямале, и обособленное подразделение торгового дома будет работать в Тюмени. Готовы все документы, уставы", - сказала Гусак.

Она отметила, что в нем будет представлен широкий спектр продукции. "Торговый дом создался для того, чтобы мы могли торговать и шелком узбекским, и хлопком, и продукцией наших и узбекских сельхозпроизводителей. Это "Капитал-агро", у них огромное предприятие, которое тоже работает с сельхозпродукцией", - пояснила директор компании.

Гусак уточнила, что в торговом доме также будет представлена ямальская оленина, дикоросы и другая продукция региона.

"Ныда-ресурс" специализируется на переработке местной сельскохозяйственной продукции (мяса, мяса оленины и рыбы северных пород) и изготовлению полуфабрикатов из них. Также фирма перерабатывает северные дикоросы: морошку, бруснику, клюкву.

Теги
УзбекистанРоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
Госдума приняла в I чтении законопроект о продаже электронных страховок посредниками
Документ снимает запрет на оказание посредниками страховых услуг в интернете
Читать полностью