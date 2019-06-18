Торговый дом с продукцией из Узбекистана и Ямала откроют в ЯНАО до конца июня

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Торговый дом "Узбекситан - Ямал", где будет представлена узбекская и ямальская сельскохозяйственная продукция, откроется в Ямало-Ненецком автономном округе в июне. Об этом во вторник сообщила ТАСС директор ямальской агрокомпании "Ныда-Ресурс" Жанна Гусак в кулуарах российско-китайского Экспо в Харбине.

В апреле представители компании "Ныда-Ресурс" посетили Папский район Узбекистана, где подписали соглашение о намерениях сотрудничества с предприятием "Капитал-агро импекс". В частности, стороны договорились о создании торгового дома "Узбекистан - Ямал" с представительством в Тюмени.

"В конце июня мы открываем торговый дом "Узбекистан - Ямал" на Ямале, и обособленное подразделение торгового дома будет работать в Тюмени. Готовы все документы, уставы", - сказала Гусак.

Она отметила, что в нем будет представлен широкий спектр продукции. "Торговый дом создался для того, чтобы мы могли торговать и шелком узбекским, и хлопком, и продукцией наших и узбекских сельхозпроизводителей. Это "Капитал-агро", у них огромное предприятие, которое тоже работает с сельхозпродукцией", - пояснила директор компании.

Гусак уточнила, что в торговом доме также будет представлена ямальская оленина, дикоросы и другая продукция региона.

"Ныда-ресурс" специализируется на переработке местной сельскохозяйственной продукции (мяса, мяса оленины и рыбы северных пород) и изготовлению полуфабрикатов из них. Также фирма перерабатывает северные дикоросы: морошку, бруснику, клюкву.