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Новая система обращения с ТКО

Госдума приняла в I чтении проект, освобождающий региональных "мусорных" операторов от НДС

Региональные операторы по обращению с бытовым мусором действуют в стране с 2019 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС). Законопроект инициирован правительством РФ.

"Предлагается освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации услуг соответствующих организаций", - говорится в пояснительной записке.

Для стимулирования предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления и вовлечения их в хозяйственный оборот субъектам федерации, согласно законопроекту, предоставляется право устанавливать нулевую ставку налога на прибыль для региональных операторов.

Региональные операторы по обращению с бытовым мусором заработали в России с 1 января 2019 года в рамках реформы отрасли обращения с отходами. Эти компании отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, захоронения или обезвреживания. По данным Министерства природных ресурсов и экологии и ассоциации регоператоров "Чистая страна", в России этот статус получили около 250 компаний. Под их контроль в той или иной мере перешел рынок в 70 из 85 субъектов РФ.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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