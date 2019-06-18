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Газовый конфликт России и Украины

ЕК обсудит с Россией возможность проведения переговоров по газу до выборов на Украине

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обсудит с властями РФ возможность проведения трехсторонних переговоров по газу (Россия, Украина, ЕК) до парламентских выборов на Украине, которые намечены на 21 июля. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович.

"Позитивным является то, что все стороны готовы к возобновлению трехсторонних переговоров на политическом уровне. Мы предложили дату в сентябре, потому что на Украине должны пройти парламентские выборы 21 июля", - сказал он.

При этом Шефчович отметил, что Киев предложил провести встречу до парламентских выборов. "Украинский президент предложил не дожидаться результатов выборов и провести переговоры до этого. Я подниму этот вопрос с коллегами из РФ, посмотрим, будет ли у нас достаточно материала для проведения встречи до летних каникул. Если да, то мы, конечно, сделаем это", - добавил он.

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РоссияГазовый конфликт России и УкраиныШефчович, Марош
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