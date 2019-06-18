IBM разработала сверхмощный коммерческий суперкомпьютер для Total

ТАСС, 18 июня. Компания IBM объявила о создании Pangea III - самого мощного суперкомпьютера для коммерческих нужд, разработанного для энергетического гиганта Total. Об этом сообщается на официальном сайте IBM.

"Дополнительные вычислительные мощности Pangea III повысят операционную эффективность Total, что позволит снизить геологические риски в разведке и разработке месторождений, ускорить сроки реализации проектов за счет оптимизации процессов и сократить общие затраты", - говорится в сообщении компании.

Суперкомпьютер IBM функционирует на основе передовых методов моделирования данных, которые позволяют интегрировать историю разработки месторождений и прогнозировать объем будущей добычи. Pangea III поможет Total более точно оценивать объем ресурсов и потенциальный доход, причем обновленная система будет потреблять на 10% меньше энергии на петафлоп по сравнению с предшествующей.

Total планирует применять Pangea III для обработки сейсмических изображений высокого разрешения и локализации подземных залежей углеводородов. Наиболее актуально это будет для работы в сложных геологических условиях, когда слои почвы затрудняют получение точных данных - например, в Бразилии, Анголе, Мексиканском заливе и Восточном Средиземноморье.