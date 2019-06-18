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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Власти Крыма обсудят с Министерством транспорта России ремонт вокзала в Симферополе

Вокзал является федеральной собственностью, поэтому деньги на его ремонт не могут идти из бюджета республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма намерены обсудить с Министерством транспорта РФ вопрос ремонта вокзала в Симферополе перед запуском железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщил журналистам во вторник глава республики Сергей Аксенов.

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" было показано записанное для "Прямой линии с Владимиром Путиным" видеообращение крымского школьника, который спросил о ремонте вокзала в Симферополе. Мальчик сказал, что хотел бы, чтобы по Крымскому мосту запустили такие поезда как "Сапсан" или "Ласточка". 

"Хочу сказать, что здание железнодорожного вокзала не принадлежит Республике Крым, это федеральная собственность. Поэтому мы деньги республиканского бюджета потратить на эти здания и сооружения не можем. Буквально завтра по тем обращениям, которые поступали, поговорю с Министерством транспорта РФ", - сказал Аксенов, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию.

Он отметил, что власти региона обязательно обратят внимание на касающиеся Крыма вопросы, которые будут подняты во время прямой линии с президентом.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается.

Теги
РоссияКрым"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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