"Аэрофлот" в восьмой раз признали лучшей авиакомпанией Восточной Европы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - в восьмой раз признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании по итогам торжественной церемонии вручения премии Skytrax World Airline Awards 2019, состоявшейся в рамках международного авиасалона в Ле-Бурже.

"Аэрофлот" вновь признан "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" на церемонии Skytrax World Airline Awards 2019, это звание перевозчик получает восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данная премия, вручаемая ежегодно британским консалтинговым агентством Skytrax, считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус "авиационного Оскара".

"Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворенности пассажиров, в этом году в нем приняли участие авиапассажиры из более ста стран", - подчеркнул представитель пресс-службы. В частности, онлайн-голосование проводилось с сентября 2018 года по май 2019 года на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках, охватив в общей сложности свыше 300 авиакомпаний мира.

"Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards - большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне", - считает генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев. По его словам, выбор пассажиров является лучшим стимулом к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации стратегии развития компании до 2023 года.

В свою очередь, президент Skytrax Эдвард Плейстед назвал "Аэрофлот" неизменным фаворитом среди пассажиров, а победу в ключевой авиационной премии мира - подтверждением высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком. "Мы поздравляем коллектив "Аэрофлота" с таким высоким достижением", - сказал Плейстед, слова которого приводит пресс-служба авиаперевозчика.