Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком на принципе адресности

ГОРКИ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе на принципе адресности. Об этом глава правительства сообщил, открывая совещание по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребенком.

"Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня", - пояснил премьер.

Медведев уточнил, что этот уровень еще требует отдельного расчета и предложил участникам совещания, среди которых вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Максим Топилин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр юстиции Александр Коновалов, обсудить эту тему.

Глава кабмина считает, что необходимо определить механизм таких выплат. При этом он указал, что "обязательства могут строиться по-разному". "Это нужно будет обсудить нам, и нужно обсудить с регионами для того, чтобы такого рода механизм был эффективным, работающим и не создавал дополнительных проблем регионам", - уточнил премьер.

Медведев подчеркнул, что по итогам обсуждения планирует доложить президенту РФ Владимиру Путину о том, какая позиция будет принята ведомствами в качестве основной по вопросу изменения системы детских пособий. "По итогам этого обсуждения, соответственно, я доложу президенту", - сказал он.

Тема детских пособий

Открывая совещание, глава правительства напомнил, что тема повышения детских пособий поднималась в ходе ежегодного отчета правительства в Думе. По итогам премьер дал соответствующее поручение ряду ведомств. "Сейчас эти поручения отработаны. Речь идет об историческом пособии очень маленьком в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от 1,5 до трех лет", - уточнил он, отметив, что норма была введена 25 лет назад в качестве временной компенсационной меры. Тем не менее, за четверть века сумма ни разу не индексировалась. "Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду, - констатировал Медведев. - Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно".

По словам премьера, прорабатывались различные идеи, каким образом систему поменять, чтобы поддержать материально крайне уязвимые в экономическом плане семьи с детьми. "Большинство из них [семей с детьми] относятся к категории нуждающихся, свыше половины многодетных семей во всех регионах, по официальным данным, находятся за чертой бедности и по данным Министерства труда, доход трех четвертей семей, где есть дети, составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина", - объяснил необходимость обеспечивать финансовую поддержку российский премьер.

Говоря о затратах, он привел данные, согласно которым в России 2,212 млн человек получают пособие на детей до полутора лет в размере регионального прожиточного минимума ребенка. "При этом пособие по уходу за ребенком до трехлетнего возраста в размере 50 рублей платят приблизительно 1,8 млн человек, суммарно на эти выплаты государство выделяет в год около 1,5 млрд рублей", - подытожил Медведев, особо подчеркнув, что предложения кабмина, о которых он планирует докладывать Путину, предполагают именно адресное и значительное увеличение суммы пособий при одновременном росте расходов бюджета на эти цели.

В апреле во время ежегодного отчета в Госдуме глава правительства заявил о возможности увеличения с 2020 года размера пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет. Он тогда отметил, что пособие должно носить адресный характер, то есть, "чтобы его получали те, кто в нем безусловно нуждается". В настоящее время женщины в декрете после достижения ребенком возраста 1,5 лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей.

В новость были внесены изменения (15:03 мск) - добавлены подробности.