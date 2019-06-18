Россия и Иран обсуждают новые проекты в нефтегазовой сфере и электроэнергетике

ИСХАФАН /Иран/, 18 июня. /ТАСС/. Иран и Россия обсуждают новые совместные проекты в нефтегазовой отрасли и в электроэнергетике, при этом Иран заинтересован в участии российских компаний в проектах по достройке и модернизации тепловых и гидроэлектростанций на своей территории. Об этом сообщил во вторник министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24", отметив, что российско-иранские энергетические проекты остаются одним из основных направлений для инвестиций РФ.

"Обсуждаются несколько проектов - это и нефтегазовая отрасль, и совместные проекты в электроэнергетике. Иран заинтересован в модернизации тепловых электростанций (ТЭС), в достройке гидроэлектростанций - очень много проектов в этой области, и российские компании готовы участвовать", - сказал он.

Кроме того, Новак отметил активное развитие отношений между странами в сфере транспорта, промышленности и фармацевтики. "Происходят совместные разрешительные процедуры, локализуется производство товаров", - пояснил российский министр.

В феврале посол РФ в Иране Леван Джагарян заявил, что санкции США не отразятся на сотрудничестве России и Ирана в энергетической сфере и выполнении подписанных контрактов. В первую очередь это касается сооружения российской стороной четырех энергоблоков ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган. По его словам, Москва в целом удовлетворена динамикой развития энергетического сотрудничества между странами.