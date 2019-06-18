ЦБ до сентября 2020 года хочет подключить к Системе быстрых платежей 95% платежного рынка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что к 1 сентября 2020 года к Системе быстрых платежей (СБП) будет подключено более 95% платежного рынка РФ, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Банк России планирует установить следующие сроки подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года - для системно значимых, 1 сентября 2020 года - для банков с универсальной лицензией. И это составит более 95% российского рынка платежей", - отметила Скоробогатова, слова которой приводятся в сообщении ЦБ.

18 июня Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на развитие платежных услуг в России. В частности, документ предусматривает обязательное участие банков в Системе быстрых платежей.

Помимо этого, законопроект также предоставляет ЦБ право в случае необходимости устанавливать верхнюю границу платы за переводы, которую банки могут брать со своих клиентов. Это позволит не завышать тарифы для конечных потребителей.

По словам Скоробогатовой, система "востребована уже сегодня" - так, с момента запуска в конце февраля проведено свыше 730 тыс. операций более чем на 6,5 млрд рублей.

Банк России 28 февраля запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к Системе быстрых платежей подключены банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Qiwi банк и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.