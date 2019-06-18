Audi отзывает в России более 1,3 тыс. автомобилей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский дилер Audi - ООО "Фольксваген Групп Русс" - отзывает 1 325 автомобилей модели Audi А3, А4, А5 из-за проблем в работе электрики и механизма фиксации в поворотном модуле. Об этом во вторник сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В частности, отзыву подлежат 1 323 автомобиля модели А3, реализованных в период с 2016 года по 2019 год.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за управляющих настроек фонари заднего хода включаются только примерно через пять секунд после пуска двигателя", - говорится в сообщении. На этих авто будет выполнена кодировка блока управления бортовой сети.

Кроме того, отзывается один автомобиль Audi А4 и один Audi А5, реализованные в период с 2017 года по 2019 год. Отзыв связан с тем, что в некоторых случаях устанавливалось поворотное тягово-сцепное устройство с дефектным механизмом фиксации в поворотном модуле.

"Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что корректно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься", - указали в ведомстве. На этих автомобилях выполнят проверку поворотного модуля тягово-сцепного устройства.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.