Минфин в поправках в бюджет ожидает рост поступлений от НДС на 129 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минфин РФ в поправках в бюджет прогнозирует увеличение поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) на 129 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме на первом чтении поправок в бюджет 2019 года.

"Если говорить о доходах от экономики, которые не связаны с нефтегазовым сектором, в первую очередь растет номинальный ВВП, увеличивается НДС. Мы прогнозируем рост НДС по сравнению с плановыми значениями на 129 млрд рублей", - сказал Силуанов.

Он также отметил, что Минфин ожидает роста поступлений от налога на прибыль - в федеральный бюджет в 2019 году дополнительно поступят 165 млрд рублей.

С 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость в России составляет 20%. По подсчетам Минфина, это должно было увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Предыдущая ставка НДС составляла 18% и действовала с 1 января 2004 года.

Силуанов напомнил, что при подготовке поправок в бюджет не менялся прогноз по темпам роста ВВП, инфляции, темпам роста инвестиций, ценам на нефть. "Меняется лишь несколько курс рубля - он пересмотрен в сторону незначительного ослабления", - сказал министр.

По словам главы Минфина, в поправках к бюджету ведомство ожидает прирост доходов федерального бюджета на 264 млрд рублей. "Это прирост доходов, не связанных с нефтью и газом, ненефтегазовые доходы. Наоборот, нефтегазовые доходы сократятся, их сокращение составит 58 млрд рублей", - сказал Силуанов. Сокращение нефтегазовых доходов связано с механизмом, который стабилизирует цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, пояснил министр.

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