Власти нашли инвестора для погашения долгов хлебозавода в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Московской области начали переговоры с новым инвестором, который может частично погасить долги "Сергиево-Посадского хлебокомбината" по заработной плате и потребленных ресурсам. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона Валим Хромов.

"Мы обсуждаем с новым инвестором возможность в ближайшее время начать погашение долга по заработной плате, в том числе за счет средств от аренды помещений, которые находятся в собственности предприятия. Кроме того, ведутся переговоры о начале погашения долга за энергоресурсы и запуск производства на предприятии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что у предприятия образовалась 14-миллионная задолженность по зарплате перед сотрудниками. СК РФ возбудил в этой связи уголовное дело. Хлебокомбинат входит в структуру обанкротившегося холдинга "Настюша", бенефициаром которого был Игорь Пинкевич. Бизнесмен с лета 2017 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков ЖК "Царицыно".

В пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Московской области уточнили, что подача газа и электричества на предприятие была прекращена из-за долгов в мае 2019 года. На "Сергиево-Посадском хлебокомбинате" сейчас работают 130 человек, задолженность по заработной плате составляет около 16 млн рублей, по последним данным ведомства.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин рассказал, что из-за долгов по зарплате 40 сотрудников остались на ночь на предприятии и объявили голодовку. Он добавил, что за энергоресурсы комбинат должен поставщикам более 6 млн рублей.